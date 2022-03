Cos'è e come si usa Snapshot, il successore di Google Now

Oggi vogliamo parlarvi di una funzione un po' nascosta nelle impostazioni di Google, ma senz'altro utile, Assistant Snapshot. Snapshot rappresenta il successore naturale di Google Now, ed è fondamentalmente una lista di eventi, condizioni meteo e consigli vari, che cambia in base alla posizione, agli appuntamenti e a tutta una serie di informazioni che l'app apprende da Gmail e Google Keep, a cui si integra per estrarre biglietti, prenotazioni e tutto quello che può servirle per darci suggerimenti. Ci può per esempio consigliare film, musiche dai vari servizi di streaming a cui siamo collegati, e persino ricette sulla base delle nostre liste della spesa o delle nostre note.

Snapshot è su tutti i dispositivi Android (con l'app Google installata), e ci sono due modi per accedervi. O dalla pagina Google Now, a cui si arriva scorrendo a sinistra della home. A quel punto, in alto a destra, di fianco all'immagine del profilo, c'è l'icona di Snapshot. Un secondo modo è dall'app Google, dove troveremo Snapshot in fondo allo schermo.