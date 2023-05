Controllo e organizzazione di tutta la vostra musica: l'app AutoTagger è perfetta

Ma il fascino dei file musicali in locale e organizzati in maniera personalizzata rimane sempre. E se siete tra coloro che preferiscono ascoltare musica in locale, anche per esigenze di qualità della musica stessa, allora vi farà piacere leggere la nostra prova dell'app AutoTagger .

Al giorno d'oggi i contenuti musicali vengono ascoltati molto in streaming, questo grazie alle app e servizi che sono cresciuti molto, come Spotify e vari rivali, e alla connettività sempre più potente.

Per chi ama l'organizzazione nei minimi dettagli

AutoTagger è un'app che potremmo definire "vecchio stile". Si tratta di un'app che lavora esclusivamente in locale, non prevede login tramite account o indirizzi email e non prevede alcun tipo di sincronizzazione con il cloud. Ma non per questo la sua interfaccia non è moderna: come vedete dagli screenshot in basso, si tratta di un'app al passo con i tempi dal punto di vista grafico.

AutoTagger ha lo scopo di organizzare automaticamente tutto il catalogo musicale che avete sul vostro telefono o sul vostro tablet.

Per organizzazione si intende una strutturazione automatica che può scendere nei minimi dettagli. Con AutoTagger infatti potete organizzare tutti i brani che avete in memoria categorizzandoli per artista, album, genere musicale e periodo temporale.

La cosa davvero comoda è che la scansione automatica dell'app funziona bene. L'app, sempre automaticamente, organizza tutti i brani trovati. Sarà possibile trovarli organizzati secondo l'artista, e secondo l'album. Oltre a questo, sarà possibile anche organizzare tutti i brani in cartelle personalizzate.

L'altra funzionalità molto interessante è che si possono modificare tutti i tag associati automaticamente a ogni brano trovato. Inoltre, è anche possibile cambiare la copertina associata al brano, oppure assegnarne una a tutti brani che non ce l'hanno, tramite lo strumento di ricerca automatica delle copertine, il quale funziona in maniera accurata tra l'altro.

AutoTagger supporta praticamente tutti i formati di file musicali. Tra gli standard compatibili infatti troviamo MP3 (sia ID3 v1 che ID3 v2), MP4, M4A, FLAC, WMA e WAV.