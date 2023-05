Alcuni contatti su account Google sono scomparsi? Non c'è da preoccuparsi, forse

E nelle ultime ore è emersa online una novità che riguarda proprio Google Contatti e che passa per una nuova impostazione dei Google Play Services , quelli che su Android si occupano della gestione di tutti i servizi connessi a Google e ai suoi account.

Conosciamo l'impegno di Google nei confronti delle sue app e servizi per smartphone , soprattutto per quanto riguarda il panorama Android . Tra le app che sono maggiormente supportate troviamo sicuramente Google Contatti .

Il servizio che ha ricevuto un aggiornamento corrisponde a quello che si occupa della sincronizzazione automatica dei contatti tra telefono e account Google connesso al telefono stesso. Finora, con la sincronizzazione attiva era possibile visualizzare e accedere a tutti i contatti salvati sul telefono anche da altri dispositivi connessi allo stesso account Google.

Dal lato del telefono, disattivare la sincronizzazione significava non sincronizzare più i nuovi contatti salvati con il proprio account Google, nuovi contatti che comunque rimanevano accessibili sul telefono sul quale erano stati creati.

Ed è proprio questo che è cambiato.

Con l'aggiornamento alla versione 23.20 dei Google Play Services infatti, disattivando la sincronizzazione sul proprio telefono comporterà l'impossibilità di visualizzare i contatti sincronizzati in precedenza. Parliamo di impossibilità e non di eliminazione perché, fortunatamente, i contatti non verranno eliminati e sarà possibile tornare a visualizzarli riattivando la sincronizzazione.

Dunque, se doveste avere problemi a visualizzare i contatti sincronizzati con il vostro account Google sul vostro telefono allora assicuratevi che l'opzione di sincronizzazione dalle impostazioni dell'app Contatti. Per visualizzare tutti i contatti sincronizzati con il vostro account Google vi basterà accedere a questo link.