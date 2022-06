Grande novità per la condivisione file su WhatsApp: nuovo limite a 2 GB

Arrivano delle importanti novità per WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea per smartphone e non solo. La condivisione dei file diventa ancora più facile e accessibile.

La novità menzionata consiste in un nuovo limite massimo per la dimensione dei file condivisi in chat. Il limite passa dunque da 100 MB a 2 GB, come potete vedere dallo screenshot in galleria. Il limite si riferisce a qualsiasi tipologia di file.

La novità appena introdotta era già stata avvistata in fase di test per alcuni utenti in Argentina. Ora invece sembra che la sua distribuzione stia avvenendo su più larga scala.

Almeno chi ha aderito al programma beta di WhatsApp per Android dovrebbe ricevere la novità con l'update relativo alla versione 2.22.13.6 dell'app. Fateci sapere se è già arrivata dalle vostre parti.