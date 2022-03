Con mostruoso ritardo, è in arrivo su Android la possibilità di cancellare gli ultimi 15 minuti di ricerche

Forse ci siamo: l'app ufficiale di Google per Android finalmente consentirà agli utenti di cancellare la cronologia delle ricerche effettuate negli ultimi 15 minut i. La funzione, già disponibile per i dispositivi iOS da luglio 2021 , era stata annunciata un anno fa ma, stando a quanto comunicato da Mishaal Rahman su Twitter , soltanto ora è stata effettivamente implementata nell'app.

Ad ora, però, da parte di Google non è stata rilasciata nessuna comunicazione ufficiale. Dunque, non si sa se e quanti utenti siano stati già raggiunti dalla novità. Per chi volesse controllare, però, sarà sufficiente aprire l'app di Google, cliccare sull'immagine del profilo e controllare se ci sia un'opzione che, appunto, consente di cancellare le ricerche effettuate negli ultimi 15 minuti.