Con la nuova app dell'ESA potete aiutare a migliorare le previsioni meteo

Se siete appassionati di Citizen Science, o anche solo curiosi, c'è un progetto scientifico veramente interessante aperto a tutti gli utenti Android. L'ESA, l'ente spaziale europeo, ha infatti finanziato un'app che consentirà a chiunque di contribuire a migliorare la previsioni meteo.

L'app, chiamata Camaliot, usa i dati ottenuti dal GPS del telefono per monitorare la potenza del segnale e la distanza dal satellite in modo da determinare come la quantità di vapore acqueo contenuta nell'atmosfera possa influenzare il segnale satellitare stesso. Questo servirà per allenare i modelli di previsione meteorologica con l'apprendimento automatico.