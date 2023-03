Addio Facebook: i compleanni ce li ricorda Contatti Google!

Da tempo conosciamo l'impegno di Google nell'ambito delle app e dei servizi per smartphone e dispositivi mobili. Abbiamo visto crescere diverse app nel tempo, come Maps, Meet e Wallet. Tra queste troviamo anche Google Contatti.

Google Contatti è l'app di Google che permette di gestire tutta la rubrica personale, con possibilità di accesso da qualsiasi dispositivo e anche da PC, grazie alla sincronizzazione cloud con l'account personale Google. La stessa Google Contatti sta per ricevere una funzionalità molto interessante.

Da almeno un decennio gli smemorati cronici si sono affidati a Facebook per ricordare i compleanni dei propri contatti. Questo grazie alla funzionalità del social che invia notifiche giornaliere proprio per i compleanni dei propri contatti sul social. Ma incredibilmente Google Contatti sta per fargli concorrenza.

Gli screenshot che trovate qui sotto lasciano poco spazio ai dubbi. L'app Google Contatti sta per ricevere la funzionalità che propone delle notifiche nel caso in cui ricorre il compleanno di un proprio contatto.

Le immagini mostrano come per ogni contatto salvato sarà possibile attivare la notifica di compleanno.