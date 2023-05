Finalmente i compleanni in Contatti Google!

Finalmente arriva la novità che Google ci ha fatto subodorare qualche settimana fa, quella che coinvolge tutti gli smartphone Android e tablet che usano Google Contatti.

L'app di Google che permette di salvare e gestire tutti i contatti in rubrica, e di sincronizzarli anche con il cloud per non perderli nemmeno in caso di reset del dispositivo, si è appena arricchita di una novità importante: arrivano infatti le notifiche dei compleanni per tutti i contatti salvati.

Come vedete dagli screenshot che trovate in basso, le notifiche di compleanno arrivano ufficialmente su Google Contatti. Coloro che hanno ricevuto la nuova funzionalità dovrebbero vedere un banner quando aprono l'app Contatti, con il quale Google vi invita a iniziare ad aggiungere le date del compleanno ai contatti cari.