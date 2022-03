Come rendere più utile il foro della fotocamera frontale di Galaxy S22

Gli smartphone della serie Galaxy S22, così come tantissimi altri dispositivi Android, utilizzando un foro nel display per fare posto alla fotocamera frontale: nel caso in cui proprio non riuscite a digerire il foro, ecco un paio di app che provano a "renderlo più utile".

La prima si chiama AodNotify e, come si intuisce dal nome, rende il foro molto simile ad un LED di notifica: l'app si integra perfettamente con la funzione Always On Display di Samsung e alla ricezione di una notifica mostra una piccola animazione attorno al foro della fotocamera. Ovviamente è possibile personalizzare il tutto, scegliendo colore e animazione. Potete scaricare AodNotify gratuitamente dal Play Store. Scarica da Play Store

La seconda è invece Energy Ring: Battery indicator. Questa mostra attorno al foro un piccolo bordo di lunghezza pari alla percentuale della batteria. Anche in questo caso non mancano le personalizzazioni del caso, come i colori del cerchio, la larghezza e se girare in verso orario o antiorario, ed è possibile anche scegliere un'animazione da mostrare durante la ricarica. Anche Energy Ring: Battery indicator è disponibile gratuitamente sul Play Store. Scarica da Play Store

Samsung Galaxy S22 Display 6,1" FHD+ / 1080 x 2400 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 10 MPX ƒ/2.2

CPU octa 2.8 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 / 256 GB Espandibile

Batteria 3700 mAh

Android 12 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Samsung Galaxy S22+ Display 6,6" FHD+ / 1080 x 2400 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 10 MPX ƒ/2.2

CPU octa 2.8 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 / 256 GB Espandibile

Batteria 4500 mAh

Android 12 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Samsung Galaxy S22 Ultra Display 6,8" QHD+ / 1440 x 3200 PX

Fotocamera 108 MPX ƒ/1.8

Frontale 40 MPX ƒ/2.2

CPU octa 2.8 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 GB Espandibile

Batteria 5000 mAh

Android 12 Scheda Tecnica Confronta Prezzi