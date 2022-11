Provate la rinnovata app di Google Home: basta registrarsi!

C'è aria di novità in casa Google, dopo il lancio dei suoi nuovi smartphone top di gamma sul mercato. Dopo i Pixel 7 Google ha intenzione di apportare interessanti miglioramenti per la sua app Google Home.

L'app per la gestione di tutti i dispositivi smart connessi al proprio account Google sta per ricevere una versione tutta nuova. Stiamo parlando del grande restyling grafico per l'app Google Home, del quale abbiamo avuto un assaggio durante le scorse settimane.

Su questo fronte ci sono novità perché Google ha appena aperto le iscrizioni all'anteprima pubblica dell'app. Questo significa che tutti coloro che si iscriveranno, e che riceveranno l'approvazione da Google, potranno provare con mano la nuova app Google Home in anteprima.