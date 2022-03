Come provare facilmente i nuovi temi Material You in Android 13

L'app Repainter infatti è stata aggiornata dopo il rilascio della DP2 di Android 13, proprio per introdurre le ultime novità introdotte da Google per i temi dinamici. Come vedete dagli screenshot in galleria, tramite l'app sarà possibile scegliere tra un numero più ampio di profili colore per la personalizzazione del tema di sistema rispetto al sistema stock, chiaramente a parità di sfondo.

La scelta del profilo colore sarà disponibile all'interno della sezione Stile di Android 13. Le novità che abbiamo appena visto sono disponibili con l'ultimo aggiornamento dell'app Repainter (la versione 1.2) che è attualmente in fase di distribuzione. L'app è disponibile al download sul Play Store e costa 5,49€. Per usarla è necessario avere un Pixel aggiornato alla DP2 di Android 13, ma funziona anche su smartphone Samsung aggiornati ad Android 12.

Scarica da Play Store