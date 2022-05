Come mettere le reazioni su WhatsApp per Android

Le reaction su WhatsApp stanno arrivando anche in Italia. Vediamo quindi come mettere reazioni su WhatsApp per Android e come compaiono graficamente (se foste interessati per qualche ragione ad iPhone, abbiamo un articolo dedicato).

Tenete premuto a lungo sul messaggio al quale volete reagire: verrà selezionata l'intera riga, e sopra di essa comparirà un elenco di emoji, graficamente più grandi del messaggio stesso, ovvero le vostre reaction Scegliete la reazione che volete, premeteci sopra, e questa verrà "appiccicata" al messaggio selezionato. Di seguito potete vedere l'effetto grafico com'è: emoji belle grandi quando dovete scegliere la reaction, mentre la reazione stessa comparirà in forma di piccola emoji in basso a sinistra al messaggio associato.