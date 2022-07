Come mettere la password a WhasApp da smartphone e PC

Indice

Impostare password WhatsApp da smartphone Android

La seconda strada disponibile è indicata per coloro che preferiscono impostare una password di accesso a WhatsApp. Per farlo si sfrutterà una funzionalità integrata in Android :

Impostare password WhatsApp da iPhone

Oltre a questa procedura su iOS non sono disponibili delle funzionalità specifiche per restringere l'accesso alle singole app tramite password. È possibile però avvalersi della funzionalità per ridurre il tempo di utilizzo delle app. Andiamo a vedere come usarla impropriamente per impostare una password di accesso a WhatsApp:

Analogamente a quanto visto su Android, anche l'app WhatsApp per iOS permette di impostare una password per l'accesso all'app. Ecco i passaggi da seguire:

Impostare password WhatsApp da PC

Impostare una password per restringere l'accesso a WhatsApp Web non è possibile tramite l'app ufficiale, nemmeno tramite WhatsApp Desktop. Ma in base al browser che si utilizza si può provare a usare un add-on che permette di bloccare determinati siti. Uno di questi è BlockSite, disponibile per Chrome (e quindi anche per Edge e Opera) e Firefox. Chiaramente questo non permetterà di impostare un blocco a WhatsApp Desktop, ma soltanto a WhatsApp Web che è raggiungibile da browser.

In ogni caso, è bene ricordarsi che WhatsApp Web prevede l'accesso all'accpunt WhatsApp soltanto tramite la scansione del codice QR univoco generato dall'app dove è sincronizzato l'account. Pertanto, basterà effettuare il logout da tutti i dispositivi collegati dall'app installata su quello principale per scongiurare l'utilizzo non autorizzato del proprio WhatsApp Web. Ecco la procedura per farlo: