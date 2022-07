Google Wallet ha sostituito Google Pay . A partire da oggi, tutti gli utenti Android dovrebbero essere in grado di aggiornare Google Pay, e dopo l'update avranno al suo posto il nuovo Google Wallet. Scopriamo quindi cos'è e come funziona Google Wallet, il cui nome non giungerà certo nuovo alle orecchie di molti, perché è l'ennesimo re-brand che potrebbe creare un po' di confusione.

Cos'è Google Wallet

Google Wallet è nato nel 2011 come il servizio di pagamenti di Google, attivo sia sul web che su cellulare. Nel 2015 arrivò però Android Pay, ovvero un'app ufficiale per i pagamenti in mobilità, e Wallet fu lasciato con la sola funzione di invio e ricezione di denaro, limitata tra l'altro ai soli Stati Uniti.

Nel 2018 però, fu lanciato un servizio di pagamenti unificato, chiamato Google Pay, che di fatto andava nuovamente ad unificare tutto in una sola applicazione, inglobando quindi sia Wallet che Android Pay. Le cose proseguirono bene per un paio d'anni, al punto che nel 2020 Google Pay ricevette un grosso aggiornamento, le cui novità sono però rimaste in buona parte appannaggio (di nuovo) degli USA, in particolare in relazione allo scambio di denaro, che a quanto pare è una funzione più complessa delle altre, probabilmente per questioni fiscali/amministrative.

Adesso le cose cambiano nuovamente con Google Wallet che prende il posto di Google Pay. Con l'ultimo aggiornamento, in distribuzione proprio mentre stiamo scrivendo, Google Pay cambia nome, grafica, icona ed in parte anche funzionalità, e diventa (nuovamente) semplicemente Wallet. Per rendere le cose ancora più complicate, Google Wallet sarà un'app separata da Google Pay in USA e Singapore, diversamente dal resto del mondo. Il nome Google Pay non andrà del tutto a morire quindi, e vista la storia passata, non è detto che in futuro non possa tornare in auge anche da noi.