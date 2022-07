Come fare videochiamate: la selezione delle migliori app

Con l'avanzare della tecnologia e della disponibilità della connettività internet di buona qualità, il panorama degli smartphone è sempre più cresciuto verso l'adozione praticamente quotidiana di metodi di comunicazione avanzati, come la possibilità di effettuare videochiamate. Ad oggi le videochiamate sono all'ordine del giorno, sia in contesti lavorativi che in contesti familiari o di amicizia. Questo aspetto è stato particolarmente incentivato dalla pandemia che ci ha costretto per almeno due anni a rapporti a distanza, sia in contesti didattici / lavorativi che in contesti affettivi. Pertanto, oggi abbiamo numerose scelte a disposizione per effettuare videochiamate, anche di gruppo. Andiamo a vedere insieme quali sono i migliori servizi gratuiti per Android e iOS, sia in termini di qualità che in termini di personalizzazioni a disposizione degli utenti. E visto che siamo in tema videochiamata, ecco anche la nostra guida ai migliori smartphone con fotocamera frontale al top.

Indice

WhatsApp

WhatsApp è tra le app di messaggistica istantanea più usate al mondo e, siccome offre anche strumenti per le videocomunicazioni oltre a quelli per le chat, la troviamo in questa selezione.

WhatsApp offre la possibilità a tutti i suoi utenti effettuare in qualsiasi momento videochiamate gratuite senza alcun limite di durata. Le videochiamate WhatsApp sono disponibili tramite il collegamento che si trova nella barra superiore di ogni chat. Una volta avviata una videochiamata è possibile aggiungere altri partecipanti alla videochiamata, a patto che il contatto sia salvato in rubrica. Le videochiamate di gruppo sono limitate a 32 partecipanti massimo.

Le videochiamate WhatsApp sono disponibili tramite le app ufficiali per dispositivi Android e iOS ma anche tramite WhatsApp Web, la versione specifica per PC. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Telegram

Come WhatsApp, Telegram è tra le app di messaggistica istantanea più usate a livello mondiale e da diversi anni ormai offre un tool per le videochiamate. Analogamente a quanto visto per WhatsApp, tutti i contatti Telegram privati possono essere coinvolti in videochiamate. Il collegamento si trova nel menù contestuale sulla barra superiore, come vedete dallo screenshot qui in basso.

Telegram supporta anche le videochiamate di gruppo, con un limite massimo di 30 partecipanti. La peculiarità di Telegram consiste nella possibilità, per ogni partecipante a una videochiamata di gruppo, di trasmettere il contenuto della videochiamata ad altri utenti, allargando così la platea degli spettatori. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Google Duo

Google Duo è lo strumento di Google creato proprio per le videocomunicazioni. Nel corso del tempo la piattaforma si è arricchita e ora offre una discreta gamma di opzioni per le videochiamate. Anche in questo caso si tratta di un servizio totalmente gratuito. A differenza di WhatsApp, Google Duo non richiede la necessità di conoscere il numero di telefono personale dell'utente da chiamare, perché la comunicazione può essere instaurata anche attraverso l'account Google. Il servizio è disponibile sia per le app ufficiali per dispositivi Android e iOS ma anche su web.

Un'altra chicca interessante di Google Duo è la possibilità di videochiamare i dispositivi Google Home sui quali è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google personale. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Messenger

Messenger è l'app di Facebook dedicata alla messaggistica, la quale si è evoluta parecchio nel corso del tempo. Messenger attualmente permette videochiamate gratuite tra tutti i contatti salvati e tra tutti i contatti relativi al proprio profilo Facebook. Sono disponibili anche le videochiamate di gruppo. La modalità di svolgimento è analoga a quella che abbiamo visto per le app menzionate sopra. Le videochiamate Messenger sono disponibili tramite le app ufficiali per dispositivi Android e iOS e tramite la versione web di Messenger. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Google Meet

Meet è una delle novità degli ultimi anni. Il servizio ha visto un notevole sviluppo in seguito alla pandemia, quando Google lo rese disponibile per tutti senza limitazioni e gratuitamente. Meet offre videochiamate singole e di gruppo, anche perché nasce con quell'unico scopo. Recentemente ha ricevuto una sezione più avanzata per la chat e nuove migliorie per l'aspetto video e dei filtri di personalizzazione.

Le videochiamate Meet sono gratuite senza limitazioni in modalità singola mentre quelle di gruppo presentano delle limitazioni per gli account Google che non sono abbonati a Workspace. Tra le peculiarità più interessanti di Meet troviamo l'integrazione con gli altri servizi Google, come Calendar ad esempio.

Meet è disponibile sul Play Store e App Store, ma anche e soprattutto in versione web per l'accesso da PC Windows, Mac e Linux. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Skype