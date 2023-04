Come crearvi widget stupendi da soli: KWGT è la risposta definitiva

Sin dalla sua nascita abbiamo sempre lodato Android per le tante possibilità di personalizzazione. Abbiamo scritto anche una guida dettagliata per la personalizzazione di Android alla portata di tutti. Questo aspetto è di particolare rilevanza ancora oggi, quando la controparte Apple ha aperto a diverse personalizzazioni per il suo iOS. Fino a qualche anno fa un'esclusiva assoluta di Android in tema di personalizzazione era costituita dai widget. Questi elementi grafici offrono tantissime possibilità, sia in tema di aspetto grafico dell'interfaccia che in tema di informazioni che offrono. E se siete davvero appassionati di widget non potete far a meno di provare KWGT, un'app potentissima per il design e la progettazione di widget che abbiamo provato negli ultimi giorni.

I widget li create voi, da zero

KWGT è una delle pochissime app che permette una personalizzazione totale dei widget. L'app infatti si presenta con un'interfaccia abbastanza intuitiva, con una schermata home che raccoglie praticamente tutte le possibilità messe a disposizione nell'ambito della creazione di un widget. Con KWGT avrete sostanzialmente due strade a disposizione per la creazione di widget. La prima consiste nella possibilità di attingere a strutture già fatte per la creazione di un widget. Questi pacchetti di widget preimpostati sono disponibili sul Play Store sotto forma di app indipendenti e possono essere scaricati direttamente da KWGT per poi essere usati all'interno dell'app. I pacchetti preimpostati per i widget sono simili agli icon pack disponibili per io vari launcher Android: con questi pacchetti si potranno usare i wdget così come si trovano oppure personalizzarli in ogni loro elemento. La seconda strada principale che potrete intraprendere con KWGT consiste nella possibilità di creare un widget da zero. Questo significa che dovrete decidere e creare ogni elemento del widget da zero. Si partirà quindi dal definire la forma, le tonalità dei vari elementi, gli eventuali collegamenti da inserire nei pulsanti del widget, i font, le dimensioni. Insomma, avrete capito che l'editor di KWGT permette di personalizzare qualsiasi elemento del widget. La sua struttura è simile a quella vista per i prodotti della suite Adobe dove si lavora per elementi e per livelli. In entrambi i casi, iniziare a creare un widget con KWGT è davvero semplice. Questi i passaggi preliminari: Installare l'app dal Play Store. Recarsi nella schermata home del proprio smartphone. Fare una pressione prolungata finché non appare il menù contestuale. Toccare Widget. Scegliere uno dei widget messi a disposizione da KWGT. Verrà creato un widget vuoto nella schermata home, toccarlo e si aprirà l'editor di KWGT.

Nel complesso possiamo dire che KWGT ha due facce: la prima sorride a tutti coloro che sono appassionati di personalizzazione Android. Le opzioni a disposizione sono tantissime, sarà davvero impossibile trovare un aspetto del widget non personalizzabile con KWGT. L'altra faccia di KWGT consiste sempre nella grande scelta di personalizzazione, la quale può portare a un risvolto negativo. Non tutti gli utenti sono in grado di concepire e strutturare da zero un widget: si tratta di un lavoro non indifferente, che richiede conoscenze grafiche e una propensione al design. Non è detto quindi che creando un widget da zero con KWGT riuscirete a ottenere proprio quello che volete. Inoltre, non è detto che tutti gli utenti abbiano a disposizione il tempo necessario per la creazione da zero di un widget. Per fortuna vi sono i pacchetti giù preimpostati.

KWGT è per cultori della personalizzazione, ma esiste anche la community

Insomma, avrete intuito che KWGT è uno strumento per chi è davvero appassionato di personalizzazione. Lo troviamo soprattutto indicato per coloro che sono appassionati di design e che già hanno esperienza nel design di interfacce grafiche.

Ma attenzione perché KWGT è indicato anche per coloro che invece vogliono una pappa bella e pronta. Questo è possibile con i pacchetti preimpostati di widget (anche se non tutti sono compatibili con Android 13, almeno al momento). Inoltre, vi sono anche diverse community molto attive, come ad esempio quella su Reddit. Sul canale ufficiale Reddit è possibile trovare una miriade di personalizzazioni realizzate da utenti comuni, complete di istruzioni e risorse per riprodurre esattamente i widget pubblicati. Per noi che abbiamo qualche anno sulle spalle, visitare la community Reddit di KWGT ci ha portato indietro nel tempo, in quei forum in cui vivevano immensi thread in cui le persone condividevano le proprie personalizzazioni della schermata home e dell'interfaccia Android.

Un mondo di personalizzazione, tutto gratuito