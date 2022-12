Come creare icone a tema per qualsiasi app

Se siete patiti della personalizzazione del vostro dispositivo Android, avrete sicuramente apprezzato le icone a tema di Android 13.

Il problema è che non tutte le app sono state aggiornate per adattarsi, quindi la vostra schermata principale potrebbe avere un aspetto poco omogeneo, ed esteticamente non convincente. Cosa fare quindi? Seguite questa guida e in pochi passaggi potrete ripristinare l'ordine sul vostro smartphone e avere l'aspetto che desiderate!

La prima cosa da fare è scaricare un'app gratuita chiamata Shortcut Maker, che permette di creare un collegamento sulla schermata principale di Android per tutto quello che volete.

L'app è piena di opzioni e potete impostare ogni aspetto delle icone, ma in questa guida vedremo semplicemente come creare un'icona per un'app che non segue il tema di Android 13.