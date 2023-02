Come controllare Xbox con l'app Google Home

Sappiamo bene che Google è attualmente al centro del settore smartphone Android, grazie ai suoi dispositivi hardware e grazie ai suoi prodotti software e app. Tra queste troviamo Google Home, la piattaforma per gestire la domotica.

Nelle ultime ore sono emerse delle importanti novità proprio per Google Home. Microsoft ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento per Xbox, le sue popolari console di gioco, per implementare la piena compatibilità proprio con Google Home.

Questa compatibilità appena implementata riguarda la possibilità di controllare in modalità remota la Xbox attraverso l'app Google Home. Questa modalità di controllo è disponibile da tempo per la gestione di dispositivi Android TV o Google TV attraverso l'app Google Home su smartphone.

La modalità di controllo remoto per Xbox dall'app Google Home offrirà la possibilità di spostarsi nell'interfaccia grafica tramite le frecce, tornare indietro, recarsi nella sezione Home, controllare il volume, navigare attraverso un pad sull'app e controlli multimediali standard.

Altri interessanti controlli sono la possibilità di disattivare rapidamente l'audio e quella di registrare una clip di gioco.

Nel distribuire la novità, Microsoft ha riferito di averla sviluppata in collaborazione con Google. L'utilizzo della nuova funzionalità è abbastanza semplice. Andiamo a vedere come controllare la Xbox in remoto con l'app Google Home: