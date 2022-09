Come cambiare tastiera su Android

Una delle caratteristiche di Android è la possibilità di personalizzazione estrema, il che si applica a molti aspetti dell'interfaccia, tra cui ovviamente anche alla tastiera.

In genere ci adattiamo alla tastiera già installata sul nostro dispositivo, ma non è detto che sia quella che faccia per noi, e per fortuna nel Play Store ci sono moltissime alternative (qui trovate le migliori). Ma come cambiare la tastiera su Android nel 2022? Quando installate una tastiera, in genere l'app stessa vi guida al cambio, ma in caso vogliate farlo in un secondo momento, ecco come fare. In questo articolo prenderemo in considerazione i dispositivi più comuni, perché per ogni brand come Samsung, Google o Xiaomi può cambiare leggermente. In ogni caso la procedura è molto simile, e se il vostro cellulare non fosse nell'elenco avrete comunque un'idea di dove andare a cercare.