Colori sempre perfetti su Firefox grazie alla nuova estensione realizzata con Lucasfilm

Firefox in collaborazione con la divisione Industrial Light and Magic di Lucasfilm ha appena introdotto una nuova estensione, denominata "Gestione estesa del colore", che consente agli utenti del browser di gestire, come dice il nome, la calibrazione del colore e ottenere una visione coerente su diversi dispositivi.

L'estensione in pratica consente di disattivare la gestione del colore nel browser, che in genere cambia tra i vari dispositivi e fa sì che la stessa immagine appaia molto diversa se guardata da smartphone o PC.