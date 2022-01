Niente più chiusure involontarie di Chrome!

Quante volte vi sarà capitato che, cliccando su "chiudi tutto" nel menu di Chrome, abbiate perso in modo definitivo le schede di alcuni siti che invece vi erano utili? A differenza di Firefox, su Chrome per Android non compare infatti nessun pop-up di conferma, rischiando che, se doveste sfiorare accidentalmente l'opzione sbagliata, tutti i tab che erano aperti fino a quel momento scomparirebbero. Google ne è a conoscenza, e infatti molto presto potremmo vedere un avviso prima di perdere tutti i dati.

Per il momento la funzione è stata introdotta solo sulla versione sperimentale Canary 100 di Chrome, non si sa quando verrà rilasciata sul canale stabile. Se aveste questa versione installata sul vostro smartphone, ecco come abilitarlà direttamente dal browser: Aprite Chrome,

Nella barra degli indirizzi incollate l'URL: chrome://flags

Nella barra di ricerca inserite " close all".

Nella sezione "Close all tabs modal dialog", selezionate "Enabled" della relativa voce.