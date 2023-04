Chrome è più veloce sui top di gamma Android

Il grafico che trovate sopra mostra appunto i miglioramenti in termini di velocità di Chrome man mano che sono state rilasciate le nuove versioni.

Gli stessi miglioramenti in termini di velocità e performance per Chrome sono stati rilasciati anche per la versione Mac del noto browser, ne abbiamo parlato in questo articolo. La nuova versione di Chrome per Android è in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store, qui sotto trovate il pulsante per verificare se dovete aggiornare l'app.

