Chrome riceve il blocco con impronta per le schede in Incognito

Stiamo parlando di una novità che riguarda l'aspetto della sicurezza e privacy di Chrome . Sul noto browser di Google finalmente arriva per tutti la possibilità di bloccare l'accesso alle schede in modalità di navigazione in incognito aperte sul dispositivo. Per blocco si intende la possibilità di aprirle esclusivamente dopo aver riconosciuto l'impronta digitale del proprietario del dispositivo.

Questa funzionalità è stata avvistata per la prima volta lo scorso settembre, quando è diventata disponibile per un ristretto numero di utenti, previa l'abilitazione manuale tramite uno dei caratteristici flag di Chrome.

Nelle ultime ore sembra che Google abbia compiuto il passo finale, rilasciando la nuova funzionalità di Chrome per tutti i suoi utenti, anche per coloro che non hanno installato la beta o che non hanno abilitato manualmente il relativo flag.

Gli screenshot che trovate nella galleria in basso mostrano come effettivamente viene mostrata l'interfaccia della funzionalità quando è attiva: la funzionalità consiste nel fatto di poter bloccare l'accesso alle schede in Incognito. Il blocco si attiva non appena si lascia Chrome, e viene richiesta l'autenticazione nel momento in cui si prova ad accedere nuovamente alle schede in Incognito. L'autenticazione richiesta corrisponde a quella richiesta per sbloccare lo smartphone. Insomma, qualcosa di analogo alla funzionalità di blocco con impronta che offre WhatsApp.

La novità dovrebbe essere in fase di distribuzione via server a coloro che hanno aggiornato Chrome alla versione 109. L'opzione per abilitarla dovrebbe trovarsi nella sezione Privacy e Sicurezza delle impostazioni dell'app Chrome. Per chi non l'avesse ancora ricevuta e fosse impaziente di provarla, qui sotto ripetiamo la procedura per abilitarla manualmente: