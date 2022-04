Chrome 102 aiuterà a riconoscere gli store online meno sicuri: ecco come

AndroidPolice ha notato una funzionalità davvero interessante che verrà implementata in Google Chrome 102. Nella versione Dev 102, infatti, è stato scoperto un avviso pop-up che chiederebbe all'utente, prima di ogni acquisto online, se per caso sia interessato a leggere le recensioni dello store in questione. Cliccando sull'avviso, quindi, l'acquirente potrà consultare tutte le opinioni sul negozio rilasciate dagli utenti Google.