Chrome 100 abbraccia più colori del Material You

Il Material You è ormai disponibile su tantissime delle app Google, tra le quali figura Chrome . Sul browser di Google il Material You è presente però in misura minore , ma qualcosa sta per cambiare con Chrome 100 . Nella versione beta di Chrome infatti, che ha appena ricevuto la build 100, troviamo molte più tonalità a disposizione della personalizzazione automatica con il Material You.

Una delle novità più interessanti introdotte da Google con Android 12 consiste nel Material You , il sistema di personalizzazione automatica del tema di sistema in base allo sfondo impostato dall'utente.

Come vedete dagli screenshot nella galleria in basso, con l'aggiornamento su Chrome arrivano le tonalità del Material You anche nel menù contestuale a ogni pagina web visitata, così come arriva nella omnibar del browser. Lo stesso dicasi per le impostazioni del browser.

La novità che abbiamo appena visto sembra essere in fase di distribuzione via server per alcuni tra coloro che hanno installato Chrome Beta su Android, qui sotto trovate il badge di download dal Play Store. Fateci sapere se l'avete ricevuto.

Scarica da Play Store