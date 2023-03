ChatGPT per Wear OS è l'app più inaspettata di oggi

La ChatGPT mania è la moda del 2023, e di (re)incarnazioni del celebre chatbot ne abbiamo già viste diverse: da quella di Tasker per Android, a macGPT, senza dimenticarsi di Microsoft Bing ed Edge, ma quella che vi presentiamo oggi è forse la più inattesa, è al contempo inutile: ChatGPT per Wear OS, ovvero WearGPT.

Si tratta di un'omonima app gratuita, che potete installare direttamente sull'orologio, e che mette a disposizione degli utenti la potenza dell'intelligenza artificiale direttamente di Open AI dal polso. L'interazione avviene direttamente tramite voce (ma potete anche digitare, se ne avete la pazienza), e le risposte, oltre a comparire sullo schermo dello smartwatch, possono essere lette dall'eventuale speaker presente sull'orologio.

L'uso è quello canonico di ChatGPT sul web, con i suoi pregi e i suoi limiti, ma ci sono anche alcune impostazioni aggiuntive, che consentono ad esempio di velocizzare il numero massimo di token o la velocità di lettura delle risposte; ma il punto non è questo.

A cosa serve ChatGPT al polso? Onestamente non abbiamo una risposta esaustiva, tanto più che si tratta di un'app di terze parti che non può certo interagire con l'orologio come fa Google Assistant. Le risposte di ChatGPT tendono inoltre a essere piuttosto lunghe, e spesso richiedono di continuare la conversazione, e lo schermo piccolo di uno smartwatch non è certo il massimo per scorrerle.

Al di là dell'hype insomma, e dell'unicità di avere un chatbot così evoluto sempre a portata di mano (polso), non vediamo un grande perché in WearGPT, tanto più che l'app è spesso offline per manutenzione, almeno per adesso. In ogni caso vi lasciamo qui sotto il pulsante per il download, sia mai che le cose cambino e voglia darle una chance.

Scarica da Play Store