La fotocamera del vostro smartphone supporta le estensioni CameraX? Scopritelo con CameraX Info!

Gli smartphone Android (qui trovate i nostri migliori suggerimenti per i migliori cameraphone) sono sicuramente caratterizzati da un'ampia possibilità di personalizzazione e consentono di fare cose che gli utenti iPhone probabilmente non si sognano neanche.

Ma hanno alcuni problemi storici, come la frammentazione, causa di diverse questioni mai risolte, tra cui l'impossibilità per le app di terze parti (come WhatsApp per esempio) ad accedere a tutte le risorse hardware del comparto fotografico, come ad esempio sensori secondari grandangolari.

Ecco quindi che due anni fa Google ha introdotto le API CameraX, che fanno da ponte tra le API Camera2 e le eventuali funzionalità mancanti presenti nell'app Fotocamera nativa sviluppata dai produttori degli smartphone, con la possibilità per gli OEM di estendere le singole funzionalità integrate nativamente nella fotocamera dei loro dispositivi alle API pubbliche, mettendole a disposizione degli sviluppatore.

In sostanza, dovrebbero permettervi di ottenere un effetto bokeh anche con la fotocamera di WhatsApp e non solo con l'app fotocamera principale.

Questo nella teoria, perché in pratica Google stessa non segue gli standard da lei introdotti, ma ora un'app ci consente quantomeno di verificare se il nostro smartphone supporta l'estensione.

Lo sviluppatore Zachary Wander, XDA Recognized Developer, ha infatti creato CameraX Info, un'app leggera e interessante che ha portato alla scoperta dell'articolo linkato qui sopra e che gratuitamente ci permette di scoprire le estensioni Camera2 e CameraX supportate, nonché altre funzionalità relative alla fotocamera.