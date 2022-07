Camera Go cambia nome per sancire che di Android Go non importa più nulla a nessuno

Google continua a rimuovere il marchio "Go" dalle sue app dedicate ad Android Go. Adesso è stato il turno di "Camera Go", rinominata come "Fotocamera" (sul Play Store è indicata come "Fotocamera da Google"). Si tratta dell'app pensata per gli smartphone Android di fascia bassa, caratterizzata da un'interfaccia utente più leggera e di un contatore che indica il numero di foto ancora da scattare prima di esaurire completamente la memoria interna.

L'update, oltre a cambiare il nome dell'app, ha leggermente modificato anche l'icona, ora più simile a quella che si può trovare sulla serie Google Pixel. Non mancano poi funzioni come "Google Lens", la "modalità notturna" e quella "ritratto", che aiuta a restituire alle foto un aspetto più professionale.

La stessa sorte, nei mesi scorsi, è toccata all'app "Galleria" ed a "YouTube Go", che verrà eliminata a breve. Appare chiara, dunque, la volontà di Google di avviare un profondo cambiamento in Android 12 Go, la nuova release che dovrebbe essere presentata a dicembre. Tuttavia, in attesa di conferme ufficiali, potrebbe trattarsi anche di un semplice aggiornamento del marchio.