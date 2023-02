Camera Assistant si aggiorna: più controlli e in arrivo sui recenti top Samsung

Il modulo Good Lock supporterà i modelli da Galaxy S20 in poi

Camera Assistant riceve più funzioni, e Samsung rilascia anche la lista di smartphone su cui arriverà, tra cui ovviamente la nuovissima serie Galaxy S23 (ecco la nostra recensione di Galaxy S23 Ultra, in caso ve la siate persa). Nell'autunno del 2022, la casa coreana aveva rilasciato il modulo Good Lock per accedere ad alcune impostazioni avanzate per la fotocamera, ma era disponibile solo per la serie Galaxy S22 con One UI 5.0 e Android 13 installate. Offerte Amazon Segui AndroidWorld su News L'app, che consente di gestire alcuni parametri avanzati come HDR automatico, regolazione di bordi e trame, commutazione dell'obiettivo e molto altro, aveva ricevuto dopo poco un aggiornamento e Samsung aveva ascoltato le richieste degli utenti, assicurando che sarebbe arrivata anche su altri Galaxy. Venerdì, sul forum della società, è arrivata non solo la comunicazione di un nuovo aggiornamento, che porta altre funzionalità alla potente app, ma anche la lista degli smartphone che la riceveranno.

Camera Assistant: le novità

Come abbiamo visto, Camera Assistant consente di impostare alcuni parametri dell'app Galaxy Camera, ma il gigante di Seul è sempre pronto ad ascoltare le richieste dei suoi utenti e ora sono state aggiunte alcune regolazioni, come controlli granulari sulla nitidezza dell'immagine, sulla velocità di acquisizione e sul timer. Nitidezza La prima novità riguarda la nitidezza. Camera Assistant avrà infatti un'opzione intermedia per regolarla: Off

Medium (50%)

High (100%)

Fonte: Samsung

Scatto istantaneo Quando scattate una foto, c'è un certo ritardo, che varia da alcune decine a centinaia di ms, tra tocco del dito sul pulsante di scatto e il rilascio. Ora potete annullare questo ritardo effettuando lo scatto immediatamente al tocco con una nuova impostazione, che permette anche di acquisire una serie di immagini a raffica, una GIF o un video tenendo premuto o facendo scorrere il pulsante di scatto sullo schermo.

Fonte: Samsung

Questa recita testualmente: Spara nel momento in cui tocchi, non nel momento in cui il dito cade dal pulsante di scatto. Se premi o tieni premuto il pulsante di ripresa, scatta prima una foto, poi scatta una GIF, una foto continua ad alta velocità o un video. Velocità di scatto Molte persone si erano lamentate dell'otturatore lento o del ritardo dell'otturatore sugli smartphone Galaxy. Ora potete migliorarlo dando priorità alla velocità o alla qualità con tre impostazioni: Priorità velocità

Scatto rapido conservando la qualità , consigliata

, consigliata Priorità qualità Inoltre è possibile disattivare l'opzione Auto HDR per migliorare ulteriormente il ritardo dell'otturatore, utile per esempio in controluce.

Fonte: Samsung

Opzioni multi-foto del timer Samsung aggiunge anche più opzioni per la funzione timer, con opzioni per scattare un'immagine ogni secondo, 1,5 secondi, 2 secondi, 2,5 secondi e 3 secondi.

Fonte: Samsung

Oscura lo schermo durante la registrazione Se si registrano video per molto tempo, il telefono può surriscaldarsi a causa dell'elevata luminosità dello schermo e dell'elaborazione. Potete combattere questa situazione e contemporaneamente aumentare l'autonomia scegliendo di oscurare lo schermo con una nuova impostazione quando si registrano video più lunghi di 1 minuto (o 10 minuti).

Fonte: Samsung

Camera Assistant arriverà su questi Galaxy