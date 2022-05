Cambio automatico delle password compromesse in rilascio su Chrome per Android

L'anno scorso Google aveva annunciato l'arrivo di una utilissima funzione su Chrome per Android, che avrebbe permesso a Google Assistant di portare avanti la procedura di cambio password in caso di furti di credenziali.

La funzione è possibile grazie a Duplex, la tecnologia di intelligenza artificiale che, almeno negli Stati Uniti, aiuta Assistant ad acquistare biglietti per il cinema o ordinare cibo sui dispositivi mobili. Ora con il nuovo aggiornamento in via di rilascio, in caso una password appaia in una violazione di dati l'assistente di Google per Chrome farà apparire una notifica, come mostrato da Max Weinbach su Twitter.