Google Assistant: finalmente si può cambiare nome a (quasi) tutte le Routine

In precedenza infatti, il nome della Routine era identico alla frase d'attivazione della stessa su Google Assistant e non poteva in alcun modo essere cambiato: questo portava, nel caso di frasi d'attivazione molto lunghe, a nomi estremamente lunghi e non sempre chiarissimi. Adesso finalmente è stato aggiunto un tasto "modifica" accanto al nome della Routine, che permette ovviamente di cambiare il nome con uno più chiaro.

Possono essere rinominate tutte le Routine, ad eccezione di quelle standard di Google, quali Bedtime, Commuting home, Good morning. Questo cambiamento, scovato su Reddit, è in rollout per Android (tramite Assistant) e su iOS (tramite l'app Google Home).