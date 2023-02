Il calendario sempre a portata di mano: la nostra prova di CalenTile

Negli ultimi anni i nostri oggetti tecnologici più utilizzati, come gli smartphone e i notebook , sono diventati compagni di viaggio quotidiani, soprattutto con l'incremento dello smart working e delle attività svolte in remoto davanti ad un PC.

Interfaccia semplice, funzioni utili

Come vedete dagli screenshot in galleria , l'app propone un'interfaccia molto semplice. Il toggle è esteticamente gradevole e soprattutto è coerente con il resto dell'interfaccia.

Tra le impostazioni dell'app troviamo il gradito supporto al tema scuro , e la possibilità di scegliere automaticamente il tema in base al tema di sistema. Dalle impostazioni sarà anche possibile personalizzare la modalità di visualizzazione degli appuntamenti in calendario e personalizzare l'opzione per accedere o meno direttamente al calendario.

CalenTile è un'app leggerissima (pesa meno di 1 MB) che troviamo sul Play Store. Al primo avvio l'app non richiederà particolari permessi : verrà soltanto richiesto di aggiungere un tile nella sezione Quick Settings, ovvero quella in cui troviamo tutti i toggle di Android. Successivamente, nel caso l'utente provi ad accedere al proprio calendario direttamente da CalenTile, verrà richiesto il permesso di accedere al calendario.

Installazione a pagamento

L'app CalenTile è disponibile sul Play Store al prezzo di 0,99€. Questo importo dovrà essere pagato una tantum, per poi poter usare per sempre l'app. Chiaramente non vi sono annunci pubblicitari, qui sotto trovate il pulsante per il download dal Play Store.

Scarica da Play Store