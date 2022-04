Il Calendario Samsung si aggiorna: arriva la personalizzazione degli eventi

Arriva un nuovo aggiornamento per l'app Calendario di Samsung, quella che troviamo sui suoi smartphone attualmente sul mercato. L'update introduce un'interessante novità grafica.

L'aggiornamento per l'app Calendario di Samsung introduce la possibilità di personalizzare il colore associato agli eventi in calendario, o meglio l'intensità del colore associato. Come vedete dagli screenshot in galleria, sarà possibile scegliere tra quattro opzioni, ognuna associata a un grado di intensità colore crescente.