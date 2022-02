Problemi per Gomma Magica di Pixel 6 e 6 Pro: crash quando viene avviata

Con Pixel 6 e 6 Pro è debuttata anche l'interessante funzione Gomma Magica : questa permette di cancellare elementi di disturbo in una foto sfruttando l'intelligenza artificiale per ricostruire poi lo sfondo. Purtroppo sembrerebbe che ci sia qualche bug con la feature, che continua ad andare in crash non appena viene avviata.

Sono infatti molte le segnalazioni degli utenti che lamentano questo problema: in maniera molto semplice, l'app Google Foto va in crash quando si prova a far partire la funzione Gomma Magica. Anche provando a cancellare la cache dell'app o provando a riavviare lo smartphone la situazione non cambia.

Il problema sembra essere presente sulla versione 5.76.0.425427310 dell'applicazione Google Foto e sembra essere più presente su Pixel 6 (anche se nel nostro caso non abbiamo notato nessun comportamento anomalo). In ogni caso, restiamo in attesa di un aggiornamento dell'app che vada a risolvere questa problematica.