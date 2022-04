Il bug di Google Messaggi divora la batteria? Ecco come risolvere

Il bug dell'app Google Messaggi coinvolge la parte dell'app in grado di avvalersi della fotocamera per scattare foto e condividerle immediatamente tramite l'app stessa. Il bug costringe la fotocamera a rimanere in esecuzione all'interno dell'app Messaggi, anche quando questa è in background . Questo causa chiaramente un surriscaldamento del dispositivo e un consumo anomalo della carica.

Google Messaggi è l'app predefinita di Google per gestire messaggi ed SMS su smartphone Android , in particolare sui dispositivi Pixel. Nelle ultime ore è emerso online un rilevante bug dell'app, pericoloso per l'autonomia della batteria.

L'utilizzo ingiustificato e non richiesto della fotocamera da parte dell'app Messaggi può essere monitorato dal rispettivo indicatore implementato in Android 12, proprio come mostrato dal primo screenshot in galleria.

Per fortuna la risoluzione è abbastanza semplice: si può infatti revocare l'autorizzazione all'accesso alla fotocamera per l'app Messaggi, direttamente dalle impostazioni dell'app. Questa soluzione provvisoria vale per tutti coloro che non usano la sezione fotocamera dell'app. Ci aspettiamo comunque che Google rilasci presto un fix definitivo per l'app.