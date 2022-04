Brave Browser contro le pagine AMP: arriva la funzione per disabilitarle

Per chi non lo sapesse, le pagine AMP (Accelerated Mobile Pages) sfruttano un framework di Google che le permette di caricarsi più velocemente su mobile, ma ovviamente non mancano le critiche per quanto riguarda privacy e sicurezza: si legge in una nota di Brave che "AMP danneggia la privacy, la sicurezza e l'esperienza internet degli utenti e, cosa altrettanto grave, AMP aiuta Google a monopolizzare e controllare ulteriormente la direzione del web".

La funzione De-AMP è attualmente disponibile nelle versioni Nightly e Beta di Brave. La funzione sarà abilitata per impostazione predefinita quando verrà implementata sul canale stabile, con aggiornamento 1.38 per desktop e Android che arriverà a breve. Questa funzione arriverà anche su Brave per iOS, ma al momento non è ancora chiaro quando.