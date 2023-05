La salute a portata di app: monitorare la pressione con Blood Pressure

In questo contesto abbiamo recentemente provato l'app per tenere traccia della glicemia . Ora invece vi raccontiamo di un'app simile che invece vi permette di tenere traccia di importanti parametri cardiaci . Andiamo a vedere come funziona l'app Blood Pressure .

Abbiamo parlato spesso di come la tecnologia ci possa aiutare in diverse attività quotidiane. E negli ultimi anni abbiamo anche visto come gli smartphone e i dispositivi indossabili, smartwatch primi fra tutti, siano in grado di supportare anche il monitoraggio di parametri di salute .

La salute al primo posto

Come anticipato nell'introduzione, Blood Pressure è un'app molto semplice che permette di tenere traccia dei più rilevanti parametri cardiaci per la salute. Parliamo ovviamente dei dati sulla pressione arteriosa e di quelli sulla frequenza cardiaca.

Senza entrare troppo nei dettagli medici, dovete sapere che tenere sotto controllo la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca risulta fondamentale per avere una panoramica della nostra salute cardiaca e per escludere eventuali patologie diffuse, le quali possono contribuire a conseguenze serie se non curate.

Come vedete dagli screenshot in galleria, l'app Blood Pressure presenta un'interfaccia abbastanza semplice, anche se non aggiornatissima. La lingua italiana non è supportata, e questo è un peccato perché l'app include degli interessanti dettagli e informazioni sul monitoraggio della pressione e della frequenza cardiaca.

La sezione principale dell'app propone lo storico di tutte le misurazioni fatte. In questo contesto troviamo due schede principali, la prima relativa alle misurazioni della pressione arteriosa e la seconda relativa alla frequenza cardiaca. Proprio in merito alla frequenza cardiaca troviamo un interessante strumento che permette di misurare la frequenza cardiaca direttamente dalla fotocamera del telefono.

La procedura è abbastanza semplice: basta avviare la misurazione, posizionare il dito indice sopra la fotocamera posteriore e tenerlo fermo finché la misurazione non si conclude. Dalle nostre prove possiamo dirvi che la misurazione è abbastanza accurata, comparandola con quella che effettua uno smartwatch, se si attiva il flash.

Al termine della misurazione si riceverà un'indicazione di massima in merito al valore ottenuto e si potrà salvarlo nello storico.

La misurazione della pressione arteriosa invece non può essere fatta dall'app. Per fare questa misurazione infatti è necessario un dispositivo apposito. Vi ricordiamo che sul mercato vi sono anche alcuni smartwatch che la realizzano, come quello di Huawei che abbiamo recensito.

Per il resto l'app fa il suo dovere in termini di monitoraggio: si trovano statistiche dettagliate per ogni valore inserito, e si possono avere delle indicazioni di massima sullo stato di salute. Sia chiaro: l'app è solo uno strumento per organizzare e tenere traccia di tutti i dati, l'interpretazione dei dati stessi andrebbe sempre realizzata da un esperto medico.