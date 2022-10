Blocco degli screenshot su WhatsApp per immagini e video effimeri

La novità che abbiamo appena menzionato consiste nel blocco degli screenshot per tutti i contenuti come immagini e video visualizzabili una volta sola . Si tratta di una misura di privacy che risolve il paradosso generato dall'introduzione di immagini e video condivisi per essere visualizzati una volta sola.

Le immagini che trovate nella galleria in basso sono degli screenshot che riassumono in breve la novità. Queste riguarda proprio gli screenshot , in particolare quelli che vengono acquisiti all'interno delle chat personali della nota piattaforma di messaggistica istantanea.

Quest'ultima novità è arrivata su WhatsApp diversi mesi fa. Consiste nella possibilità di condividere su WhatsApp delle immagini e video visualizzabili una sola volta. Una volta aperti per la prima volta tali contenuti scompaiono automaticamente dalla chat e non sono più visualizzabili in WhatsApp.

Finora era possibile rendere permanenti tali contenuti acquisendo uno screenshot, per le immagini, oppure avviando la registrazione schermo, per i contenuti video. Queste due opzioni sono ufficialmente bloccate con la nuova funzionalità che sta distribuendo WhatsApp.

Il blocco attualmente è attivo esclusivamente per contenuti come immagini e video. Questo significa che sarà ancora possibile acquisire screenshot in chat WhatsApp in cui sono presenti messaggi di testo effimeri.

La novità attualmente è disponibile soltanto per alcuni degli utenti che hanno aderito a WhatsApp Beta. Ci aspettiamo che dopo questa fase di test la novità arriverà anche per gli utenti che hanno la versione stabile dell'app.