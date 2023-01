Bloccare un contatto su WhatsApp sarà più facile

Su WhatsApp (come in altre app), può capitare che non vogliamo più ricevere messaggi da parte di un contatto, ma la procedura, almeno nell'app di Meta, non è proprio immediata (ecco la nostra guida a riguardo).

Perché non aggiungere un pulsante per farlo rapidamente? La popolare app di messaggistica deve aver letto nel pensiero degli utenti, perché nell'ultima beta per Android è stata appunto rilasciata questa possibilità, e non tramite uno, ma ben due pulsanti (ecco invece come sbloccare un contatto).

Avvisaglie che la funzione fosse in via di sviluppo si erano già notate la scorsa settimana. Nella beta per Android numero 2.23.2.4, infatti, si era riuscita ad attivare una nuova voce al'interno delle opzioni della chat che consentiva appunto di bloccare rapidamente un contatto.

Neanche ventiquattr'ore dopo, con la beta 2.23.2.5, è stato introdotto (ma ancora non accessibile agli utenti) un altro pulsante per svolgere la stessa operazione, ma questa volta all'interno delle notifiche.

In questo caso, però la scorciatoia di blocco risulta visibile solo quando si riceve un messaggio da contatti sconosciuti e non fidati, in modo da evitare di bloccare accidentalmente qualcuno.

Ora, con la nuova beta 2.23.10 scaricabile da Google Play, entrambi i pulsanti sono disponibili, anche se a un numero limitato di tester.