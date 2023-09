Cinguettio digitale: BirdNet è il Google Lens per il canto degli uccelli

Stiamo parlando di BirdNet , un'app molto particolare che è in grado di identificare gli uccelli in base al loro canto o cinguettio. L'abbiamo provata negli ultimi giorni e vi raccontiamo perché ci è piaciuta.

Il cinguettio è l'impronta digitale degli uccelli

BirdNet è un'app sviluppata dal Cornell Lab of Ornithology, un laboratorio specializzato in ornitologia della Cornell University, situata a Ithaca, New York. Lo diciamo subito in modo da inquadrare subito l'affidabilità e l'accuratezza dell'app.

BirdNet ha l'obiettivo di riconoscere le specie degli uccelli in base al canto che emettono. L'app ci riesce tramite algoritmi sviluppati ad hoc, i quali permettono di riconoscere gli uccelli analizzando lo spettrogramma relativo al loro canto. Lo spettrogramma è sostanzialmente la rappresentazione delle componenti in frequenza del suono.

Chiaramente ogni uccello emette un canto con spettrogramma diverso, e questo ne permette il riconoscimento.

Il funzionamento è abbastanza semplice: l'app registra tutti i suoni che arrivano dall'ambiente, per un tempo deciso dall'utente; successivamente l'utente deve selezionare la parte di registrazione in cui era presente il canto dell'uccello da riconoscere, poi basta selezionare l'opzione Analizza e il gioco è fatto.

Abbiamo provato l'app in diverse condizioni e il riconoscimento è avvenuto sempre in maniera impeccabile. BirdNet mostra anche il livello di accuratezza del riconoscimento. Abbiamo provato anche a registrare un fischio umano, e l'app ha correttamente catalogato il suono come proveniente da un umano.

L'app prevede una sezione che raccoglie tutti i riconoscimenti effettuati, con annessa registrazione audio. Per ogni specie conosciuta poi viene proposto il collegamento rapido alla relativa pagina Wikipedia per saperne di più sulle specie identificata. Molto interessante anche la sezione dell'app che permette di consultare tutte le specie di uccelli comuni nella propria area di residenza.

Insomma, BirdNet è un'app davvero valida e la consigliamo non solo a chi è appassionato di ornitologia. L'interazione con la natura è ovviamente un aspetto fondamentale delle nostre vite e app come BirdNet non fanno altro che migliorarla, anche in termini di consapevolezza di cosa ci circonda.