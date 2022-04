L'ultima beta di WhatsApp ridisegna la scheda di scelta dei destinatari per la condivisione dei media

È arrivata la nuova beta di WhatsApp per Android e porta per alcuni utenti una nuova scheda per la scelta dei destinatari quando si devono inviare dei file multimediali .

Inoltre, come si può vedere dall'immagine, WhatsApp ha anche ridisegnato il modo in cui si sceglie il pubblico per i gli aggiornamenti di stato, con diverse schede per passare rapidamente tra le scelte. Ricordiamo che questa funzionalità è stata implementata al momento per alcuni beta tester, quindi se non la vedete può essere che non siete tra i fortunati.