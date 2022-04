Con la nuova beta di WhatsApp il cambio di lingua arriva a più utenti

Come si può vedere nell'immagine sotto, la nuova voce all'interno del menu Impostazioni permette di cambiare lingua direttamente nell'applicazione.

WhatsApp aveva iniziato a lavorare sul cambio di lingua circa un mese fa, quando nel codice dell'ultima beta per Android si erano trovate indicazioni della nuova funzione.

La nuova funzione, che prima era disponibile solo in alcuni paesi, come l'India, attraverso la voce Chat sotto il menu generale delle Impostazioni, è apparsa già per alcuni utenti nella beta numero 2.22.9.13. Ora però WhatsApp con l'ultima beta numero 2.22.10.2 ha espanso ulteriormente il numero di persone che possono utilizzarla. Voi l'avete vista? Fateci sapere!