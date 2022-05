L'ultima beta di Apple Music per Android introduce una gradita funzione non presente in iOS

A volte può capitare che gli sviluppatori di sistemi operativi offrano servizi migliori sulle loro app per la piattaforma concorrente. È stato il caso di Google, che su iOS ha avuto per diverso tempo widget più curati, e ora Apple con la sua app per Android Apple Music.

Dopo aver rinnovato infatti i suoi widget, la nuova beta dell'app presenta una gradita funzionalità non presente su iOS, lo Sleep Timer in-app, per regolare il timer di spegnimento in maniera molto più raffinata rispetto a quanto si può fare adesso sui iOS tramite l'app Orologio.