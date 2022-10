BeReal su Android ora non fa più schifo

BeReal , il non-social network per eccellenza, aveva un problema nel mondo Android e chiunque l'avesse provata fino ad oggi se n'era sicuramente accorto. Faceva schifo. Non tanto il servizio di per sé, quanto proprio l'applicazione, mostrando un enorme divario fra la variante iOS e qualle per il robottino verde. Fino ad oggi.

Non stiamo ancora esultando perché i bug sono sempre dietro l'angolo, ma indubbiamente l'aggiornamento di oggi di BeReal per Android rende l'applicazione finalmente... funzionante. Non sappiamo se sono stati risolti i problemi di upload (o re-upload) che molti avevano, ma di sicuro è stata completamente ridisegnata l'app, rendendo di fatto la sezione di ricerca di contatti e amici all'altezza di un'app basata proprio sui rapporti con gli altri utenti.

Il menù degli amici è finalmente diviso in Suggeriti, Amici e Richieste. Sarà quindi possibile vedere le richieste di amicizia (sì, non c'era un modo per sapere chi vi aveva aggiunto), approvarle, rigettarle e controllare anche le vostr richieste di amicizia verso gli altri utenti.

In sostanza BeReal per Android non fa più schifo.

BeReal è una delle applicazioni più chiaccherate del momento e benché ancora non sia chiaro come potrà sopravvivere sul lungo periodo è innegabile che il suo funzionamento in qualche modo innovativo (almeno nel concetto) ha riscosso molto successo soprattutto fra i più giovani. Tanto che TikTok la ha già copiata.