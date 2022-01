Benessere digitale avrà un widget?

I ragazzi di 9to5Google hanno infatti decompilato l'applicazione dopo l'ultimo aggiornamento e hanno trovato interessanti nuove linee di codice . Sono poi riusciti ad attivare la funzione e hanno mostrato come potrebbe risultare l'effetto finale in caso Google decidesse di implementarla .

Come potete vedere dalle immagini sottostanti, il widget sembra proprio ben fatto, visualizza il tempo di utilizzo del telefono e, volendo, le applicazioni maggiormente utilizzate. Come al solito, ci sono diverse possibilità di personalizzazione, per chi preferisce una vista più compatta o magari più dati a scapito dello spazio.

Come ricordato in apertura, non è detto che Google decida di introdurre questa funzionalità, ma seguiteci per essere informati di futuri aggiornamenti!