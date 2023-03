Anche la vostra barra di ricerca Google è diventata "cicciona"?

Nelle ultime ore infatti sono emerse delle novità grafiche che riguardano l'app Google, e nello specifico la sua barra di ricerca. Come vedete dagli screenshot qui in basso, la barra di ricerca dell'app Google, quella che si trova nella schermata home dell'app, è diventata molto più spessa . Dalle immagini capiamo facilmente che la sua altezza è praticamente raddoppiata.

Oltre a questa novità grafica per la barra di ricerca, vediamo che sotto la barra sono stati aggiunti dei widget con collegamenti diretti a varie funzionalità. Eccole al completo:

Acquistare prodotti a partire dai propri screenshot.

prodotti a partire dai propri screenshot. Tradurre il testo con la propria fotocamera.

il testo con la propria fotocamera. Cercare foto all'interno della propria libreria.

all'interno della propria libreria. Trovare soluzioni a problemi matematici inquadrando il foglio con la fotocamera.

a problemi matematici inquadrando il foglio con la fotocamera. Identificazione automatica della musica.

Osservando il quadro d'insieme, capiamo che la nuova barra di ricerca potrebbe essere stata resa molto più spessa proprio per essere coerente con il look dei widget che abbiamo appena descritto.

La novità che abbiamo appena visto è presente da tempo sull'app Google per dispositivi iOS ed è in fase di distribuzione per coloro che hanno aderito alla versione beta dell'app Google per dispositivi Android (a partire dalla versione 12.14). Fateci sapere se è arrivata anche dalle vostre parti.