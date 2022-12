La barra di ricerca dell'app Google si prepara a diventare enorme

Una delle applicazioni già installate su tutti gli smartphone Android, oltre ad essere una delle app più utilizzate, è Google: questa permette essenzialmente di effettuare ricerche sul web, utilizzare servizi di BigG, come Lens e Ricerca vocale, e guardare informazioni sul meteo e vedere le ultime notizie.

Durante l'evento Search On di quest'anno, Google ha annunciato una novità grafica per l'app: si tratta di una nuova barra di ricerca molto più grande rispetto a quella a cui siamo sempre stati abituati (in fondo all'articolo delle foto che rendono il tutto più chiaro). All'interno di essa, trovano posto i pulsanti per richiamare Google Lens e la Ricerca vocale, invariati rispetto a prima.

Sotto la barra di ricerca, c'è anche un carosello d'opzioni: all'interno di esso troviamo, ad esempio, un pulsante per cercare sul web l'ultimo screenshot catturato, una scorciatoia rapida per aprire la pagina dedicata allo shopping su Google e, in generale, pulsanti per accedere velocemente ad alcune funzionalità Google.