Google non ha ancora deciso quale sia l'altezza ottimale della barra inferiore

La prima a subire questo trattamento è stata Gmail, che prima ha ricevuto una barra inferiore alta, poi a distanza di un anno l'ha vista ridursi, con l'abbandono anche delle etichette. Ora è la volta di Google Play. Nell'ultimo aggiornamento dell'app (ma è possibile che avvenga lato server, quindi non tutti potrebbero vederlo), identificato dal numero v35.1.1.1-21, la barra inferiore si è sottilmente ma decisamente "ristretta", come potete vedere dall'immagine sottostante (a sinistra la versione precedente, a destra la nuova).

Un esempio lampante è la barra inferiore . Con l'introduzione del Material Design 3 (MD3), la GrandeG infatti ha introdotto un nuovo stile , con linee guida chiare per gli sviluppatori, che include una barra inferiore spessa , ma ultimamente le app dell'azienda stanno subendo diverse modifiche in questo senso.

Spesso riportiamo su queste pagine i cambi di direzione di Google, anche per quanto riguarda i suoi stessi precetti, ma quello che sta accadendo alle sue stesse app ( come funziona Google Calendar ) sa più di esperimenti che di scelte di design pianificate, e l'ultima a "beneficiarne" è Google Play .

Difficile stabilire il vantaggio di questa scelta. Certo, una barra inferiore più sottile offre maggiore spazio per i contenuti, ma anche una minore superficie per le schede. Quello che più disturba, però, è la mancanza di uniformità all'interno delle app dell'azienda che stabilisce i principi di design.

Qui sotto potete vedere quattro app, potremmo dire tra le più utilizzate di Google, da sinistra a destra Google Play, Gmail, Google Foto e YouTube. Tre su quattro hanno un design Material You, ma implementato in modi diversi (almeno per quanto riguarda l'altezza della barra inferiore) e una non l'ha ancora ricevuto.