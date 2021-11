Backup di WhatsApp crittografati anche su Google Drive: ecco come attivarli

Le chat di WhatsApp sono ormai da diversi anni protette dalla crittografia end-to-end, ma di recente anche i backup di queste possono essere protetti con lo stesso tipo di tecnologia. Di default però, a differenza dei backup locali, quelli su Google Drive non sono crittografati, ed è dunque necessario attivare manualmente questa utile funzione di sicurezza.

A tal proposito, è bene ricordare che per utilizzare la crittografia end-to-end nei backup è necessario utilizzare una password di lunghezza minima pari a sette caratteri, incluso un numero (o in alternativa un codice di 64 cifre). Questo dato è di vitale importanza: se verrà smarrito, non sarà possibile ripristinare i backup. Inoltre anche cambiando la password sarà necessario ricordare quella associata ad uno specifico backup.