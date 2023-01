Backdrops si aggiorna: design Material You, raccolta Collections e altro

Se vi piace personalizzare il vostro dispositivo Android (ecco la nostra guida a riguardo), sicuramente conoscerete Backdrops, un'app gratuita che vi propone bellissimi sfondi ogni giorno.

Con più di 1 milione di download, Backdrops è molto popolare su Google Play, e proprio nei giorni scorsi ha ricevuto un aggiornamento che non solo ne ha completamente ridisegnato l'interfaccia, ora in stile Material You, ma ha anche portato diverse novità e un nuovo modello di acquisti in app che ha ridotto le pubblicità.

